"Herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz"

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve tüm ekibinin görevinin başında olduğunu belirterek, Koronavirüs ile ilgili alınması gereken tüm tedbirlerin alınmış olduğunu ve alınmaya devam edileceğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar aktarıldı:

“Bu süreçte kamuoyunda kaos ve panik yaratmaya yönelik özellikle sosyal medyada birçok gerçek bilgiye dayanmayan kulaktan duyma ifade ve yorumlar bulunmaktadır. Böylesi olumsuz açıklamalar moral bozmakta ve gereksiz bilgi kirliliği yaratmaktadır.

Her ne olursa olsun bundan sonraki süreçte gerçekliğe dayanmayan, toplum sağlığını ve moralini olumsuz etkileyecek her türlü açıklamanın takipçisi olacağımızı ve yasal işlem yapılacağını kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Süreçle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı kamuoyuna düzenli olarak resmi bilgiler vermeye devam etmektedir. Bunun dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi önemle rica olunur.

Tüm önceliğimizin halkımızın sağlığı olduğunu bir kez daha belirtir, herkesi sağduyulu davranmaya özen göstermeye davet ederiz.”

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2020, 15:08