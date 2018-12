"Hesap soracağız diyenler hesap veremez oldu"

Toplumcu Kurutuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, 5 Aralık’ta meydana gelen sel felaketi sonrasında 4 gence mezar olan Girne-Lefkoşa yolu inşaatının vizesiz ve mühendissiz olduğunun ortaya çıkmasının büyük bir skandal olduğunu ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın bir an önce görevinden istifa etmesi gerektiğini savundu.



Çakıcı, yaptığı yazılı açıklamada, “İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) yenileme çalışmalarının tüm altyapısının ve kara yolu projelerinin yazılı olarak talep edilmesine rağmen İMO bünyesinde inşa edilmiş herhangi bir kara yolu projesi sunulmadığının ve söz konusu yolun vizesiz olduğunu açıklaması sonrasında Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın, yaşanan olay ile ilgili olarak sorumluğu alarak istifa etmek yerine sadece hayatını kaybedenlere başsağlığı dilemesi ve aynı felaketin bir kez daha tekrarlanmaması temennisinde bulunması büyük bir talihsizliktir” ifadelerini kullandı.



Yerel yönetimlerden sorumlu İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın da yaşanan sel felaketinde sessizliğe bürünmesini de eleştiren Çakıcı, “Sayın Bakan; görev ve sorumluluğunun ne olduğundan bir haberdir. Yaşanan sel felaketinde zor durumda olan belediyelerin yanında olması ve gerekli yardımların yapılmasını sağlaması gereken Baybars’ın ortadan kaybolması ve hiçbir açıklaması kabul edilemez” dedi.



Çakıcı, açıklamasında; “29 Kasım 2016 tarihinde Girne-Değirmenlik arasındaki dağ yolunda öğrenci minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin ölmesi ve 5 kişinin de ağır yaralanması ile ilgili olarak sorumlu gördüğü dönemin ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ü sert bir dille eleştiren ve istifaya davet eden Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, muhalefette olduğu dönemde sorumlulardan hesap sorarken, bugün ise hesap sorulan ve hesap veremeyen bir parti başkanı ve bakan olmayı başarmıştır.” ifadelerine yer verdi.



Sorumluların bir an önce Kıbrıs Türk halkından özür dilemesi, yaşanan trajedide ihmali olanların bir an önce cezalandırılması gerektiğini kaydeden Çakıcı, Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’a bir an önce istifa etme çağrısında bulundu