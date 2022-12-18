Heyetler KKTC’ye geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve beraberindeki AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Nazım Maviş ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili ve MYK Başkanı

Tahir Budaqov başkanlığındaki, Genel Başkan Vekili ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi, Azerbaycan Milli Meclisi Komisyon Başkanı Musa Urud ile Azerbaycan Milli Meclisi (Parlamento) Milletvekili, Yeni Azerbaycan Partisi Dış İlişkiler Koordinatörü Ramil Hasan, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel'in davetiyle bugün ülkemize geldi. Her iki heyet de Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu tarafından karşılandı. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'nin iktidar partileri yarın başkent Lefkoşa'da toplantı gerçekleştirecek, saat 12.00'da ise Lefkoşa Concorde Otel'de ortak basın toplantısı düzenleyecek.