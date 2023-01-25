Hibe Programları ve Girişimcilik Projesi başvuruları açıklandı

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi finans desteği ile yürütülmekte olan hibe programları ve girişimcilik projesi ön başvuru aşamasını geçen adaylar açıklandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Toplu Açılış ve Lansman Töreni’nde açıklanan, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi finans desteği ile yürütülen tarım, turizm, sanayi hibe programları ve Girişimcilik Projemisi ön başvuru sonuçları kapsamında tarım, turizm ve sanayi hibe programlarının başvuru süreçleri için 2 aşamadan sorumlu olan adaylar, ön başvuruyu geçerek 13 Mart 2023 tarihine kadar elektronik ortamda projelerini sunma hakkı kazandılar.

Girişimcilik Projesi ön başvuru sürecini tamamlayan adaylar 1 Şubat 2023 tarihi itibari ile zorunlu eğitim süreçlerine girmeye hak kazandılar.

Toplamda 19 milyon TL destek

Tarım, turizm, sanayi mali destek programları kapsamında her biri için 5 milyon TL, Girişimcilik Projesi kapsamında ise 4 milyon TL olmak üzere toplamda 19 milyon TL hibe desteği sunan programlar ile faaliyet alanı kapsamında projeler sunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının kendi ilgi alanları, yetenekleri, eğitimleri ve eğilimleri doğrultusunda üretime teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Ön başvurusu tamamlanan ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı “2022 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı”, Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı “2022 Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı”, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı “2022 Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı” ve “Girişimcilik Projesi” olmak üzere 4 başlığa ayrılan programların sonuçları için tchibe.kei.gov.tr ve girisimcilik.kei.gov.tr adreslerini ziyaret edebilirler.