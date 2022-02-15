"Hiç kimsenin güvende olmadığı gözler önüne serildi"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu, “Falyalı cinayetinin ülkede güvenlik sorunu olduğunu, hiç kimsenin güvende olmadığını gözler önüne serdiğini” belirtti.

BKP’den yapılan açıklamada “40 bin askerin binlerce güvenlik görevlisinin ve sayısız istihbarat örgütünün bulunduğu bir yerde insanlar ailelerinin gözleri önünde kalaşnikof silahlarla öldürülüyorsa sorun KKTC denilen statükonun kendisidir” denilerek, çözümün statükonun yıkılarak yerine uluslararası hukuk tarafından tanınan, özgür bağımsız federal Kıbrıs'ın kurulmasından geçtiği görüşü ifade edildi..

“Kuzey Kıbrıs'ın mafyanın cirit attığı, sanal bet, fuhuş, kara para uyuşturucu ve insan kaçakçılığı merkezi olarak anıldığını” ileri süren BKP MYK, bunun sorumluluğunun başta Ankara'daki iktidarlar olmak üzere ülkeyi yönettiğini söyleyenlerin omuzlarında olduğunu iddia etti.

Muhaceret, göç ve vatandaşlık yasalarının değiştirilmesi kumarhane ve sanal bet merkezlerinin kapatılması, yeni bir anayasa yapılarak geçici 10. maddenin kaldırılması, iç ve dış güvenliğin Kıbrıs Türk toplumuna devredilmesi çağrısında bulunan BKP Merkez Yürütme Kurulu, bunların yapılmaması durumunda hiç kimsenin güvende olamayacağını kaydetti.