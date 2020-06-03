Hijyen paketleri teslim alındı

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Sosyal Projeler Sorumlusu Ömer Dursun ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Demirci, LTB Asbaşkanı Akın Aktunç’u ziyaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemizdeki 65 yaş ve üzerindeki kişilere dağıtılmak üzere gönderdiği hijyen paketlerini teslim etti.

İçerisinde maske ve kolonyanın bulunduğu hijyen paketleri LTB Yaşlılar Birimi 65 yaş ve üzeri bireyler ile LTB Engelliler Birimi üyelerine dağıtılacak.

Aktunç’tan teşekkür

Sosyal Projeler Sorumlusu Ömer Dursun ziyarette yaptığı konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin himayelerinde kaymakamlıklar, muhtarlar, belediyeler ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile birlikte dağıtım gerçekleştireceklerini söyledi.

LTB Asbaşkanı Akın Aktunç ise yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyarlılığından ötürü teşekkür ederek, saygılarını iletti.