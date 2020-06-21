Hırsızlıktan aranan 3 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da bazı iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili geniş çaplı polis soruşturması sonucu üç kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 18-20 Haziran arasında Lefkoşa’da bazı iş yelerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili zanlı görülen U.A.J.(E-26), U.I.(E-26) ve Y.B.A.(E-27) tespit edilerek tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahısların, Lefkoşa’da Burcu Kebap’tan 178 TL para ve bir şişe alkollü içkiyi, Cavada Restoran’dan 36 TL parayı, Share Copy Dizayn isimli iş yeri içerisinden başka bir müşteriye ait diz üstü bilgisayarı çaldıkları ayrıca Urfalı Osmanbey Konağı restorana da suç işlemek için girdikleri ancak herhangi bir şey çalmadan çıktıkları tespit edildi.

BOYA YAPTIĞI EVDEN ALTIN YÜZÜK VE PARA ÇALDI

Öte yandan Gönyeli’de dün A.S. (E-36), boya işi yapmak için gittiği Fırat Musabeyoğlu’na ait evden 18 ayar bir alyans yüzüğü, 600 Sterlin ve 2 bin TL nakit parayı çalmaktan tutuklandı.

Polisin hırsızlıkla ilgili soruşturması sürüyor.