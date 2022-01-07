Hızal: “Artan vakalara karşı önlemler ve denetimler artırılmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri ve Lefkoşa Milletvekili adayı Dr. Halil Hızal, son dönemde vaka sayılarında yaşanan artışın, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarındaki artışla birlikte, sağlık sistemine “ciddi bir yük bindireceğine” dikkat çekti. Hızal, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kişi ve kurumların artan vakalara karşı gereken önlemlerin alınması ve denetimlerin biran önce artırılması gerektiğini söyledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, “herkes hastalığa bulaşacak” anlayışı ile hareket edilmesinin tehlikelerine ve yanlışlıklarına dikkat çeken Hızal, sağlık altyapısının güçlendirilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve denetimlerin artırılması konusunda oldukça hassas ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Hastalığın ülkemiz dahil pek çok ülkede daha önce görülmemiş bir hızda yayılmakta ve vaka sayılarının şimdiye kadar görülenlerin çok üstünde olduğuna işaret eden Hızal, Omicron varyantının Delta varyantından yaklaşık iki kat daha bulaşıcı olduğunu söyledi. Hızal, varyantın aynı zamanda aşı ya da geçirilmiş enfeksiyonlar yoluyla kazanılmış bağışıklığa karşı büyük ölçüde dirençli olduğunu, bu nedenle aşılı ya da hastalığı geçirmiş kişilerde daha fazla semptomatik enfeksiyona yol açtığını, buna karşılık hatırlatma dozları yapılanlarda yüzde 80 civarında aşı etkinliği sağlanabildiğini söyledi.

Omicron’un neden olduğu hastalık daha hafif seyirli olsa bile, çok sayıda kişinin aynı anda hastalanmasına yol açması nedeniyle şimdiye kadar gözlenenin ötesinde hastalık yükü ve ölümlere yol açabileceğine dikkat çeken Hızal, aynı şekilde sağlık çalışanlarının, hafif seyirli de olsa hastalanabilmesi nedeniyle hastanelerde iş gücü konusunda da sorun yaşanılabileceğini kaydetti.

Omicron varyantının yaratması beklenen sorunlar ve bunları önleyebilmek için alınabilecek önlemleri içeren, bilimsel temeli olan uyarı ve önlemleri kamuoyu ile paylaşmak istediklerini belirten Hızal, Covid-19 aşılanmaları konusunda son bir yılda elde edilen bilimsel verilerin, salgının tek başına aşılarla kontrol altına alınmasına mümkün olmadığını, aşılamalara ek olarak maske kullanımı, sosyal mesafe kuralına uyulması, kalabalıkların azaltılması, havalandırmanın sağlanması gibi ilaç dışı önlemler alınmasının zorunlu olduğunu açıkça gösterdiğini ifade etti.

TDP Genel Sekreteri Hızal gelinen aşamada yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

“1- Aşı tereddüdü yaşayan kişileri hedefleyen etkili aşı kampanyaları düzenleyerek aşılanmamış kişilerin hızla aşılanmaları, birincil aşılanma tarihini tamamlamış kişilerin de hatırlatma dozlarını hızla olmaları sağlanmalıdır.

2- Uygun aşılar sağlanarak, pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de 5-11 yaş grubuna aşı seçeneği sunulmalıdır.

3- Özellikle okul, bakım kurumları, hapishane, kışlalar gibi ortamlardaki kişilere yönelik test kapasitesinin artırılarak vakaların zamanında tanımlanması sağlanmalı ve gerekli izolasyon önlemlerinin alınmasında gecikmeler engellenmelidir.

4- DSÖ’nün de belirttiği gibi, pandemi koşullarında okulların açık tutulması en önemli önceliklerden biri olmalı ve bunun sağlanması için önlemler güçlendirilerek, daha etkili şekilde uygulanmalıdır.

5- İzolasyon ve temaslı takibi sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir.

6- Toplumsal hareketliliğin azaltılmasına yönelik olarak;

a) Büyük katılımlı toplantılar ya ertelenmeli ya da toplantıya katılacak olan kişilere aşılama durumundan bağımsız olarak toplantı öncesindeki 48 saat içinde negatif pcr testi sonucu veya toplantı günü negatif hızlı antijen testi zorunluluğu getirilmelidir.

b) Spor müsabakalarına sınırlı sayıda seyirci negatif test sonucu göstermek zorunluluğu ile kabul edilmelidir.

c) Evden çalışma seçeneği teşvik edilmelidir.

d) Vatandaşlar gereksiz seyahat ve ziyaretlerden, kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmakta kaçınmaları konusunda uyarılmalıdır.

e) Omicron varyantının rutin olarak taranmasına yönelik PCR testleri yaygınlaştırılmalı ve tüm laboratuvarlar için temin edilebilir kılınmalıdır.

f) Sınır kapılarında girişlerde yolculuk öncesi son 24 saat içerisinde yapılmış PCR testi zorunluluğu getirilmelidir.

h) Nezle veya diğer üst solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerin mümkün olan her durumda Covid-19 için test yaptırmaları, işe veya okula gidememeleri durumunda izinli sayılmaları bu konuda gerekecek idari düzenlemeler hızla gerçekleştirilmelidir.”