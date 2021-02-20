Hızal: “Düzgün, planlı ve ayrımcılık yapılmayan aşı planı şart”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, pandemi döneminin en başından itibaren her alanda yaşanan organizasyon sorununun aşılama konusunda da yaşandığını belirtti.

Hızal, TDP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, aşılamada yaşanan yoğunluk ve Lefkoşa Devlet Hastanesi aşı merkezinde yaşanan görüntülerin PCR testlerinin yapılmasında yaşanan sıkıntılardan hiç ders alınmadığının göstergesi olduğunu belirterek, “Unutulmamalıdır ki, normal yaşama geçişi sağlayacak en önemli unsur aşılamadır. Düzgün, planlı ve ayrımcılık yapılmayan bir aşılama programı şarttır” ifadelerini kullandı.

Aşılamada dünyadaki genel geçer kriterlerin belli olduğunu, sağlık çalışanları, bakım evlerinde kalanlar, 65 yaş üstü bireyler, kronik hastalığı olanlar ve öncelikli sektörler gibi düzenlemeler yapıldığını anımsatan Hızal, KKTC’de en başından beri aşılama konusunda ayrımcılık yapılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“YEREL YÖNETİMLERLE İŞ BİRLİĞİ ARTIRILMALI”



Bu kadar önemli ve hassas bir konuda bilimin gösterdiği yoldan gidilmesi gerektiğini kaydeden Hızal, Sağlık Bakanlığı’nın hızlı, yaygın, şeffaf ve adaletli bir aşı planı uygulaması ve aşılamanın ülke genelinde artırılması gerektiğine vurgu yaptı.Yerel yönetimlerin aşılama ile ilgili yaptıkları başarılı organizasyonların ortada olduğuna dikkat çeken Hızal, Sağlık Bakanlığı’nın yerel yönetimlerle iş birliğini her alanda artırması gerektiğini kaydetti.TDP Genel Sekreteri Halil Hızal ayrıca, pandeminin ülkede ortaya çıkmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, sağlık altyapısının güçlendirilmediğini, Pandemi Hastanesi’nin tam olarak devreye konulamadığını da belirterek, doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının sayısının hızla artırılması gerektiğini de kaydetti.Hızal, aşılanma yapılan kişilerin listesinin şeffaflık gereği açıklanması gerektiğini de sözlerine ekledi.