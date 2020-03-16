Hızal: “Gerekenleri zamanında yapmazsak çok zor durumda kalabiliriz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, Koronavirüs konusunda devletin tüm gerekli önlemleri zamanında almaması, yurttaşların ise riskin ciddiyetine vararak sorumluluk duygusu ile hareket etmemeleri halinde ülke olarak çok zor durumda kalabileceğimiz uyarısında bulundu.

Hükümet yetkililerinin ‘Orantılı ve kademeli olarak tedbirleri artırdık ve eğer şartlar değişirse sokağa çıkma yasağı getirilebilir’ söylemine karşılık ‘Şartlar değiştiği an ipin ucu kaçmış olabilir, o saatten sonra alınacak tedbirlerin de bir önemi kalmayabilir’ diyen Hızal, “Ya hükümet sağlık alanında olağanüstü durum veya sokağa çıkma yasağı ilan edecek, ya da yurttaşlar olağanüstü durum ilan edilmiş gibi davranacak. İlerde pişman olmamak için başka çaremiz yok” dedi.

Hükümetin aldığı önlemleri küçümsememekle birlikte, sokağa çıkma yasağı uygulanmaması halinde alınan önlemlerin yetersiz kaldığına, nitekim sokağa yansıyan bazı görüntülerin bunun göstergesi olduğuna dikkat çeken Hızal, vaka sayısının 6 olmasının rehavet yaratmaması gerektiğini kaydetti.

Virüsün en hızlı yayıldığı Wuhan’da ortaya konan bilimsel verilerin işin vahametini ortaya koyduğunu belirten Hızal, 21 Ocak tarihinde tespit edilen yani yetkililerin bildiği vaka sayısının 100 olduğunu, ancak sonradan anlaşıldığı gibi aslında o günkü vaka sayısının bin 500 olduğunu, 400 vaka açıklandığı gün ise gerçek rakamın aslında 2 Bin 500 olduğunu, zaten birkaç gün içinde de tüm ülkeye yayıldığını kaydetti. Gerekli önlemleri zamanında almadığı için virüsün en fazla etkilediği bir başka ülke olan İtalya’da ise 20 Şubat’a kadar tekli rakamlarda tespit edilmiş vaka varken, bu sayının bugün 20 bini geçtiğini, Avrupa genelinde 10 gün öncesinde kadar günde %2 civarında olan yayılma oranının, son günlerde %10’lara çıktığını aktaran Hızal, Güney’deki vaka sayısı her gün artarken, gerekli önlemleri zamanında almayan ülkelerin bugün yaşadıkları çaresizlik ortadayken, gerekli tüm önlemlerin alınmasının aciliyetine dikkat çekti.

Hızal şunları kaydetti: “Hükümet daha radikal tedbirleri ivedi olarak almak zorundadır. Rakamlar, istatistikler, sağlık örgütleri ile uzmanların görüşleri ortada. ABD, İspanya gibi sağlık sistemleri bizden çok daha gelişmiş ülkeler dahi acil durum, OHAL ilan ederken ve karantina açıklarken, Bakanlar Kurulu’nun ısrarla bazı kararları almaktan kaçınmasını anlamak mümkün değildir” dedi.

Açıklamasında yurttaşlara da seslenen Dr. Halil Hızal, acil durumlar ve gerekmedikçe sokağa çıkılmaması gerektiğini belirterek, alınan kararlara uyulmasının yanı sıra, özellikle sağlık örgütlerinin açıkladığı görüş ve önlemlere uyulmasının önemine dikkat çekti.