Hizmet verecek mezbahalar açıklandı

Veteriner Dairesi Müdürlüğü, Bayramın birinci gününde hizmet verecek salhaneleri ve dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı.

Veteriner Dairesinden yapılan açıklamada, hasta hayvanlardan elde edilen gıdalarla veya doğrudan temasla geçebilen zoonoz hastalıkların görülme sıklığının Kurban Bayramlarında artış gösterdiği,

hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıkların önlenmesi için kurbanlık hayvanların asgari teknik ve sağlık şartlarına sahip mezbahalarda veteriner hekim kontrolünde kesilmesi gerektiği kaydedildi.

Kurbanlık hayvan nakledilirken ve kesimi yapılırken, hayvan refah kurallarının gözetilmesi ve hayvana eziyet edilmemesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtilen açıklamada, “Kurban edilecek hayvanların, sağlıklı ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle gebe veya yeni doğum yapmış olan, kurbanlık yaşına gelmemiş olan, salya ve gözde akıntısı bulunan, kılları karışık ve mat halde olan, ishali olan, zayıf, boynuzları kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memesi kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük olan hayvanlardan kurban olmaz. Kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek ve yaşını doldurmuş olanlar tercih edilmelidir” dedi.

Bayramın birinci gününde hizmet verecek mezbahalar şöyle:

“Etsan Mezbahası-Cihangir, Aket Mezbahası-Akdoğan, Alsancak Mezabahası, Lapta Mezbahası, Güzelyurt Mezbahası, Gazimağusa Mezbahası, İskele Mezbahası, Gönyeli Mezbahası.”