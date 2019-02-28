Hocalı katliamının "soykırım" olarak tanınması için Meclise karar tasarısı sunulacak

Yeniden Doğuş Partisi 1992 yılında Azerbaycan’ın Hocalı kentinde şehit olan 613 kişi için 01.03.2019 Cuma günü KKTC’de ki 5 büyük yerleşim yerinde mevlüt okutacak.

Lefkoşa’da Ebubekir Camii, Gazimağusa Fazıl Osman Paşa Camii, Girne Nurettin Ersin Paşa Camii, İskele Merkez Camii ve Güzelyurt Fatih Camiinde mevlüt okutulacak ve Kur’an-ı Kerim tilavet edilecek.

Partiden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hatırlanacağı üzere 1992 yılında Rus ordusu desteğindeki Ermeniler Azerbaycan’ın Hocalı kentine saldırmışlar 106 sı kadın, 83 ü çocuk olmak üzere toplam 613 sivili katletmişlerdi. Bu olayı soykırım olarak tanımlayan ülkelerin arasında KKTC’nin olmaması parti olarak üzüntümüzü artırmaktadır. Yeniden Doğuş Partisi olarak ilk fırsatta bu katliamın soykırım olarak tanınması için Meclise bir karar tasarısı sunacaktır."