HP akaryakıttaki indirime rağmen mazotta indirime gidilmemesinin tarımsal üretim yapanları daha da zora soktuğunu vurguladı

Halkın Partisi (HP) Tarım Komitesi Başkanı Turgut Alas akaryakıttaki indirime rağmen mazotta indirime gidilmemesinin tarımsal üretim yapanları daha da zora soktuğunu, ithalatın teşvik edildiğini ve üreticiyi yıpratacağını savundu.

HP'den yapılan açıklamaya göre, Alas, “Zaten verilen mazot desteği yetersiz ve geçmişte mazot desteği konusunda verdikleri sözleri de tutmadılar şimdi bir de mazotta indirime gitmeyerek piyasada pahalılığı daha da artırıyorlar, üreticiyi girdi maliyetleri açısından zora sokuyorlar” ifadelerini kullandı.

Hükmedenlerin, tarımsal üretim yapan çiftçinin maliyetlerini artıracak kararlara zemin yarattıklarını kaydeden Alas şöyle devam etti:

"Daha fazla ithalatın önünü açmak için akıl dışı adımlar atıyorlar. Verilen üç beş kuruşluk destekleri çok geç ödüyorlar. Üstelik bütün bunların gıda fiyatlarını düşürmek için yapıldığını söylüyorlar. Maliyetleri artırarak, ithalatı destekleyerek gıda fiyatları düşürülemez. Alınan yanlış kararlar ile üretici de tüketici de cezalandırılıyor. Bitkisel üretim yapan çiftçinin en önemli girdilerinin traktör, mazot, gübre, tohum, ilaç, elektrik ve sulama suyudur. Bunlar üretim maliyetlerini doğrudan etkileyen faktörlerdir. Üretilen tarımsal ürünün tüketiciye ulaşması için nakliye, ambalaj, vergiler, aracı karları, reyon, pazarlama giderleri maliyetleri artıran diğer önemli kalemlerdir. Uygulanan politikalara bakıldığında bitkisel üretim maliyetlerini düşürecek önemli hiçbir önlem alınmazken, maliyetleri artıracak birçok karar alınıyor. İster bitkisel üretim, isterse hayvancılık yapsın üreticinin en önemli girdilerinden olan mazotun litre fiyatı 23 liranın üzerine çıktı. Bunun üretilen ürüne yansıması olmayacak mı? Çiftçi, artan bu maliyeti cebinden mi karşılayacak? Denilebilir ki hükümet çiftçiye mazot desteği vermiyor mu? Elbette veriyor. Fakat, destek hem yetersiz hem de çok geç ödendiği için işe yaramıyor”

Mazot konusundaki durumun gübre, tohum, yem ve diğer tüm girdiler için geçerli bir uygulama olduğunu belirten Alas, bu girdilerin neredeyse tamamında ithalat bağımlılığı olduğunu, dövizdeki her bir sentlik artışın üretim maliyetlerini de artırdığını belirtti.

Gümrük vergileri sıfırlanarak marketlerin devlet destekli ithal ürünle doldurulmasının gıda fiyatlarını düşürmediğini, böyle bir politika ile orta ve uzun vadede daha çok ithalat, daha yüksek fiyata sebep olunduğunu ifade eden Alas şunları ifade etti:

“ Çünkü, ithalat yaptığınız yerler piyasayı ve fiyatları bizim ilgili Bakanlıklara göre daha yakından izliyor. Üretimin azaldığını görünce fiyatı hemen artırıyorlar. Özetle, kısa vadede, çiftçinin en pahalı girdilerle en ucuz ürünü üretmesini ve ithal ürünlerle rekabet etmesini, fiyatların da düşmesini beklemek aklımızla alay etmek olur. Bu gidişatın sonu iflastır. KKTC, tarımda var olmak istiyorsa hızla üretime dönmek zorundadır”.