HP, Arasta esnafının sorunlarını dinledi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, beraberinde bir heyetle birlikte Lefkoşa Arasta esnafını ziyaret ederek sorunları dinledi.

HP'den verilen bilgiye göre, Özersay, ülkede giderek eriyen alım gücüyle ve ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Özersay “Önemli olan maaşlara hayat pahalılığı artışının ne kadar olacağı değil, pahalılığı ve alım gücümüzün erimesini önleyecek adım atmaktır. Aksi halde daha fazla maaş alsak da bugünden çok daha az şey satın alabileceğiz ve evimizi geçindiremeyeceğiz. Bunlar daha iyi günlerimiz. Sigorta emeklilerini düşünen yok, bu insanların bir bölümü asgari ücretin bile altında maaş alıyor” ifadelerini kullandı.

HP lideri Özersay, HP'nin sine-i millet kararı alıp Meclisten çekilerek kabul edilemez olan bu duruma haklı bir tepki koyduğuna da dikkat çekerek “Sine-i millet konusundaki bu duruşumuza vatandaşlarımızın büyük bölümü olumlu bakıyor” dedi.

Arasta esnafının geçiş kapılarıyla ilgili beklentilerini de dile getiren Özersay, “Kapılardan geçişler kolaylaştırılmalı, geçişler bu sıcaklarda eziyete dönüşmemeli, insanları geçmeye teşvik etmek yerine bazı uygulamalar ve uzayan kuyruklarla adeta caydırıyorlar" ifadesini kullandı.