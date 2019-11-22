HP'den Berlin görüşmesi açıklaması

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Yenal Senin, Berlin’de yapılacak üçlü toplantı için beklentinin çok yüksek tutulmaması gerektiğini söyledi.

BRT’de katıldığı programda konuşan HP Genel Sekreteri Senin, Berlin’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gerçekleştireceği toplantıda, beklentinin çok yüksek tutulmaması gerektiğini ifade etti.

Parti olarak Berlin görüşmesine temkinli yaklaştıklarını belirten Senin, HP’nin Rum yönetiminin, bu adadaki yönetimi, doğal zenginlikleri ve gücü paylaşmaya hazır olmadığını savunduğunu belirtti.

Senin, “Berlin öncesi iki taraftan gelen mesajlara da baktığımızda çok yüksek seviyede istişarelerin olmayacağı, nelerin konuşulacağının bile belli olmadığı bir toplantı öngörüyoruz” dedi.

“FEDERASYONDAN ANLAŞILAN FARKLI”

İki tarafın federasyondan ne anladığının farklı olduğunu savunan Genel Sekreter Senin, “Biz, bir federasyonun olmazsa olmazı dönüşümlü başkanlığı tartışılmaması gereken bir başlık olarak nitelendirirken Güney buna yaklaşmıyor” dedi.

İŞBİRLİĞİNE DAYALI MODEL

Kıbrıs Rum Yönetiminin tanınmış bir pozisyonda olduğuna dikkat çeken Senin, “Rum tarafının federasyon beklentisi ve talebinin bizim kadar yüksek olmaması normaldir. Biz bu nedenle paylaşım yerine işbirliğine dayalı bir model önerdik. Avrupa Birliği, enerji kaynakları konusunda ülkeler arası işbirliği modeliyle başlayarak bugüne geldi. İki toplumun birbirini daha iyi tanıması, güven duyması için böyle bir sürecin daha doğru olduğu görüşündeyiz. Bir paradigma değişikliğinin şart olduğunu ve daha ayakları yere basan fikirlerle yol almamız gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

“UCU AÇIK MÜZAKERELER İKİ TOPLUMU BİRBİRİNDEN DAHA DA UZAKLAŞTIRIYOR”

Sonuçsuz kalan müzakere süreçlerinin iki toplumu birbirinden daha da uzaklaştırdığını belirten Senin, “Rum tarafında mevcut durumu korumaya yönelik bir yaklaşım vardır” dedi.

Senin, Halkın Partisi’nin de bir anlaşmadan yana olduğunu, bunun parti programında da yer aldığını ancak “modelini” konuşmaktan yana olduklarını söyledi.

“HP HER SEÇİME KATILMALI”

Halkın Partisi’nin genç, dinamik ve toplumun yüzde 17,5’inin desteğini almış bir parti olarak her seçime katılması gerektiğini, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de katılacaklarını belirten Senin, Parti içinde istişarelerin devam ettiğini, bölge ziyaretleriyle halkın nabzını tuttuklarını, geri dönüşleri değerlendirerek yol haritalarını belirleyeceklerini anlattı.

Berlin’den çıkacak sonucun cumhurbaşkanlığı seçimi için bir referans noktası oluşturacağını kaydeden Senin, sonuçtan sonra “Federasyon olmazsa olmazımızdır” diyen kesimin ortaya neyi koyacağı konusunda bir belirsizlik olabileceğini ileri sürdü.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2015’ten daha farklı olacağını kaydeden Senin, “2020 seçimi Kıbrıs Türk tarihi açısından önemlidir” dedi.



“HÜKÜMET’TE KRİZ YOK”

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve aday çıkarma konusunun hükümette herhangi bir krize yol açmadığını belirten Senin, “Cumhurbaşkanlığı partiler üstü bir statüdür ve seçimdir. Toplum liderliği pozisyonu için görüşlerin, politikaların yarıştığı bir seçimdir. Hükümeti etkiler bir seçim olduğunu hiç düşünmedik. Koalisyon ortağımızla Cumhurbaşkanlığı konusunda herhangi bir pazarlık, ön anlaşma yapmadık. Böyle bir şeyi de doğru bulmuyoruz. Var olan hükümet programını hayata geçirmek ve icraat yapmak için canla başla çalışıyoruz. Bir krize yol açacak durum yoktur. Aday çıkaracaklarsa da buna karar verecek UBP’nin kendi parti meclisidir. Biz saygı duyarız. Bizim için önemli olan altına imza attığımız hükümet programıdır, halka vaad ettiğimiz icraatlardır” dedi.