HP, Gazimağusa'da destekleyeceği adayı açıkladı

Halkın Partisi (HP), Gazimağusa Belediye Başkanlığı seçiminde bağımsız aday olacağı açıklanan Salih Oktay’ı destekleyeceğini duyurdu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, HP Parti Meclisi Oktay'ı destekleme kararı aldı. Açıklamada, “Parti Meclisimiz yapmış olduğu oylama sonucunda Gazimağusa Belediye Başkanlığına iki dönem üst üste belediye meclis üyesi olarak seçilmiş olan, belediyecilik konusunda tecrübeli, herkesin sevdiği ve halkın içinden gelen bağımsız aday Salih Oktay’ı destekleme kararı almıştır. Halkın Partisi belediye seçimlerinde Gazimağusa’da bağımsız aday Salih Oktay’a tam destek verecek ve halkımızın da teveccühü ile sadece sayın Oktay’ın değil, Gazimağusa halkının da kazanması için elinden geleni yapacaktır” denildi.

- Özersay: “Salih bey belediye tecrübesi olan dürüst ve halkın içinden birisi”

Açıklamada, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın konuyla ilgili değerlendirmesine de yer verildi. Özersay, Gazimağusa bağımsız belediye başkan adayı Oktay’ın yıllardır arka arkaya yerel seçimlerde halkın teveccühü ile seçilmiş olan, belediyecilik konusunda da tecrübesi bulunan, her zaman halkın içinde olan ve çok sevilen bir isim olduğunu kaydetti. “Saatçi Salih” diye bilinen Salih Oktay’ın seçimi kazanacağına inanç belirten Özersay, Oktay’ın kazanmasının Gazimağusa halkının kazanması anlamına geleceğini ifade etti.

Özersay, “Halk yararına olacağına inandığımız için, kimseyi ayırmadan herkese eşit ve adil hizmet anlayışıyla hareket edeceğini düşündüğümüz için bu seçimde Gazimağusa bağımsız belediye başkan adayı Salih Oktay tam destek vereceğiz ve var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.