HP Genel Sekreteri Alas: “Hep birlikte tepki konulmazsa hiçbir şey değiştirilemez”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, öğretmenlerin mücadelesine destek verdiklerini ancak hükümete tek tek değil, hep birlikte tepki konulmazsa hiçbir şeyin değiştirilmeyeceğini söyledi.

Alas, yazılı açıklamasında, grevin hak, mücadeleye desteğinin tam olduğunu kaydederek, “Yasa değişikliği için ilgili paydaşların ayrı ayrı tepki koymasının bir şey değiştirmediği ortada” dedi.

Hükümeti, “gayrimeşru” diye niteleyen Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas, hükümete karşı birlik olup ‘istifa’ diyemedikten sonra benzeri yasalarla karşılaşmaya devam edileceğini kaydetti.

Turgut Alas, Meclis’te konformist yaklaşım takınarak, erken seçimi ve hükümeti istifaya zorlamak yerine ara seçim için kampanyalar yapmanın “oyalama” ve “popülizm” olduğunu savundu.

Turgut Alas, “Ara seçimden sonra meclisin de tatile gireceğini düşünürsek sürüklene sürüklene erken seçime değil de yok oluşa gittiğimiz çok nettir” ifadelerini kullandı.