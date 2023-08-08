HP Genel Sekreteri Alas: “Yeni bir tarım politikası şart”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, dünyada yaşanan gelişmeleri dikkate alan yeni bir tarım politikasının şart olduğunu belirterek, “Nüfus ve ihtiyaca göre planlama ile üretim yapılmalı” dedi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, HP Genel Sekreteri Alas, Ada TV’de “Gündem Özel” programının konuğu oldu.

Programda, ülkede tarımla ilgili yaşanan sıkıntılara değinen Alas, hükümetin üreticilere yaptığı katkının yeterli olmadığını söyledi. Alas, Türkiye’den gelen suyun Mesarya ve Güzelyurt’ta kullanılacak olmasıyla ilgili, “Tarımda sıfır noktasında bir başlangıca ihtiyacımız var. Öncelikle yapmamız gereken gerçek üreticiyle üretimi ikinci iş olarak yapanları ayırabilmek” diye konuştu.

Dünyadaki iklim değişikliğine bakıldığında kuraklığın en çok etkilendiği yerin Akdeniz havzası olduğuna işaret eden Alas, “Kurak olan bir yerde insanlara 'ekin, dikin' diyerek onları kurakta üretime teşvik edip daha sonra kuraklık destek parası vermekle çözüm üretemeyiz. Türkiye’den gelecek su bizi rahatlatacak ancak doğru kullanılırsa…” ifadelerini kullandı.

Alas açıklamalarına şöyle devam etti:

“Araştırmalarda ortaya çıkan bir şey var; yaş meyve sebzede en iyi verim alınacak yerler Güzelyurt ve Lefke. Bu zaten bu şekilde oluyor. Suyun Mesarya'ya da götürüleceği ve orada da sulu tarım yapılacağı söyleniyor ama bu riskli. Çünkü toprak yapısına baktığınızda buralarda taban suyu seviyesi yüksek… Böyle bölgelerde sulu tarım yaparak, tuzlanmaya ve toprakların çoraklaşmasına sebep olursunuz. Mesarya’ya su gidecek ise bunun bölgenin kuraklığa karşı dayanımını artırarak, yem ve yem bitkimizi artırmak için kullanılması gerekir. Bu şekilde yem bitkisi ithalatını azaltıp, girdi maliyetlerini düşürüp, hayvansal ürünler olan süt, süt ürünleri ve et fiyatlarının bir nebze olsun ucuzlamasını sağlayabilirsiniz. Bir şeyleri ucuzlatabilmek için maliyetleri düşürmeniz gerekiyor. Bu gerçekleşirse fiyatlar ucuzlayacak. Üreticiyi korkutup ithalata izin vererek günü kurtarırsınız. İthalat bir çözüm değildir.”

Meyve ve sebzelerdeki yüksek fiyatlarla ilgili kendisine yöneltilen soruyu da yanıtlayan Alas, ülkede maliyetlerin yüksek olduğunu, bunda dövizin de etkisi olduğunu kaydetti.

“Elektrik fiyatını düşürmek, suyu ucuzlatmak kolay değil ama vergileri kaynakları fon indirimi yaparak maliyeti doğrudan düşürmek gerekiyor” diyen HP Genel Sekreteri Alas, “Bizim bu akaryakıt, elektrik, sulama fiyatlarıyla üretim yapmak çok da kolay değil. Birçok üretici üretmekten vazgeçti. Çünkü satamayınca veya maliyetini karşılayamayınca borcunu ödeyemiyor ve batıyor. Bu yüzden üreticileri anlıyorum” şeklinde konuştu.

-“Nüfus ve ihtiyaca göre planlama ile üretim yapılmalı”

Tarımın, nüfusa ve ihtiyaca göre planlanması gerektiğini belirten Turgut Alas “Öncelikle iyi bir planlama yapılması gerekiyor. Birkaç yıl öncesine kadar limonlar yerlere dökülürken şu anda limon üretilmediğini görüyoruz. Artık limonun bile ithal edildiğini görüyoruz. Nüfusu doğru hesaplayarak doğru bir planlamayla ihtiyaca göre planlama yapılması gerekiyor. Henüz bunları yapmak için geç kalmış değiliz” dedi.

Tarımın hükümet değil, devlet politikası olması gerektiğini ifade eden Alas, “Hükümet değişince tarım politikası da değişmemeli. Hayatımıza arabasız, televizyonsuz devam edebiliriz ama gıda olmadan hayatımıza devam edemeyiz. Bunun için kalıcı önlemler almamız gerekiyor” diye konuştu.

Meclis’ten geçirilen Hal Yasası ile ilgili de açıklamalarda bulunan Alas, Hal Yasası’nın bu şekliyle fiyatların ucuzlamayacağını belirterek, “Çünkü fiyatların ucuzlaması yasayla değil, girdi maliyetlerinin düşürülmesiyle olur” dedi.

Programda ülke siyasetine de değinen HP Genel Sekreteri Alas, “Halkın Partisi eşitliğe inanan bir partidir. Logomuz bile bunu ifade eder. Sağcı veya solcu demek doğru değil. Biz parti olarak en başta sosyal adaleti savunuyoruz. Belki bu yüzden bizi solcu olarak görüyor olabilirler” şeklinde konuştu.

Halkın Partisi’nin, Türkiye karşıtı bir politika ve düşüncesi olmadığını belirten Alas, ancak şu an Türkiye ile ilişkilerin doğru zeminde ilerlemediğini, bunun tekrardan doğru, sağlıklı bir temele oturtulması gerektiğini kaydetti. Alas, “Sandığa yansıyan iradenin ülkeyi yönetmesi gerektiğini savunuyoruz, yani demokrasiyi savunuyoruz” dedi.

Halkın Partisi’nin, hükümet olduğu dönemlerde bazı hatalar yaptıklarını ama bunun çok genç ve yeni bir ekip olmalarından kaynaklandığını söyleyen Turgut Alas, “Biz zaten şu anda sürdürülen siyaseti bilmiyoruz. Çünkü bize göre değil. Seçim dönemi vaatleriniz hükümet ortaklarınız tarafından yapılmadığında sıkıntılar yaşıyorsunuz. Müşavirliği ortadan kaldırdık, sosyal konutla ilgili çalışmalar yapmak istedik, bizi engellediler şu anda bunu yapmaya çalışıyorlar. O dönemde yaptıklarımız ve yaşadıklarımızla siyasi tecrübemizi elde ettik. Halkın Partisi vasıflı insanlara sahip bir partidir. Hiçbir şeyden ve mücadelemizden vazgeçmiş değiliz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.