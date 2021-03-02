HP, hazırladığı önerileri Sağlık Bakanlığı'na iletti

Halkın Partisi (HP) Sağlık Komitesi’nden Girne Milletvekili Jale Refik Rogers ve HP Parti Meclisi üyesi Dt. Teksen Köroğlu, Sağlık Bakanlığı’nı ziyaret ederek pandemiyle mücadeleye dair önerilerini Bakan Ünal Üstel’le paylaştı.

HP Sağlık Komitesi’nden yapılan açıklamada “Covid19 salgınının ülkemizde sağlık sistemimizi zorladığı bugünlerin halk sağlığı açısından en az zararla aşılması Halkın Partisi olarak en büyük dileğimizdir. Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarına katkıda bulunacağını düşündüğümüz, ivedilikle yapılması gerektiğine inandığımız önerilerimizi paylaştık” denildi.

Halkın Partisi’nin Sağlık Bakanlığı’na sunduğu öneriler şöyle sıralandı: