HP: "hâlâ herhangi bir indirim yapılmadı"

Halkın Partisi (HP) geçtiğimiz yıl Ekim ayında Maliye Bakanı Alişan Şan’ın kamuoyuna “KDV ve fon indirimi yapmak için çalışma başlattık” diye bir açıklama yaptığını anımsattı, bu sözün üzerinden altı ay geçmesine rağmen herhangi bir indirim yapılmamasını eleştirdi.

HP’den yapılan açıklamada “temel gıda ürünlerini ucuzlatma sözünüze ne oldu? Söz vereli altı ay oldu, hala çalışma mı yapıyorsunuz?” diye soruldu.

HP tarafından yapılan ve temel gıda ürünleriyle çocuk bezi ve benzeri bazı ürünlere belirli bir süre için fon ve KDV sıfırlama yoluna gidilmesi ve bunun fiyatlara indirim olarak yansıtılması yönündeki öneri hatırlatılan açıklamada, “şimdi güney Kıbrıs Rum Yönetimi temel gıda ürünleriyle çocuk bezi gibi ürünlerde KDV ve fon sıfırlamasını gelecek hafta karara bağlamaya hazırlanıyor, Rum tarafı şimdi bunu konuşuyor” ifadelrri yer aldı.

Hükümetin halktan ve halkın beklentilerinden kopuk bir siyaset izlediği savunulan açıklamada, “Öte yandan halkın hayatı piyasadaki pahalılaşma ve fakirleşme ile daha da zorlaşmaktadır. Döviz karşısında Türk Lirasındaki değer kaybına var olan ekonomik krizi fırsatçılıkla kendi menfaatine kullanmak isteyenler de eklenince fakirleşme ciddi şekilde toplumsal adaleti olumsuz yönde etkilemektedir” denildi