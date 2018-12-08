Halkın Partisi (HP), hafta sonu yapacağını duyurduğu ilçe kongrelerini, son günlerde ülkenin geçtiği sıkıntılı süreç sebebiyle ertelediğini açıkladı.
HP’nin açıklaması şöyle:
“Son günlerde ülkemizin geçtiği sıkıntılı süreç sebebiyle hafta sonu yapılması planlanan Güzelyurt, Lefke ve Lefkoşa ilçe kongreleri Parti Meclisi kararıyla ertelenmiştir
HP, ilçe kongrelerini erteledi
Halkın Partisi (HP), hafta sonu yapacağını duyurduğu ilçe kongrelerini, son günlerde ülkenin geçtiği sıkıntılı süreç sebebiyle ertelediğini açıkladı.
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