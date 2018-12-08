HP, ilçe kongrelerini erteledi

HP, ilçe kongrelerini erteledi

Halkın Partisi (HP), hafta sonu yapacağını duyurduğu ilçe kongrelerini, son günlerde ülkenin geçtiği sıkıntılı süreç sebebiyle ertelediğini açıkladı.

HP’nin açıklaması şöyle:

“Son günlerde ülkemizin geçtiği sıkıntılı süreç sebebiyle hafta sonu yapılması planlanan Güzelyurt, Lefke ve Lefkoşa ilçe kongreleri Parti Meclisi kararıyla ertelenmiştir

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