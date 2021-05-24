HP, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili Polis Genel Müdürlüğüne ihbar dilekçesi verdi

Halkın Partisi Genel başkanı Kudret Özersay, Kutlu Adalı cinayetinin yeniden araştırılması için Polis Genel Müdürlüğüne başvurdu.

Özersay açıklamasında şunları kaydetti:

"Halkın Partisi olarak bu sabah itibariyle Polis Genel Müdürlüğü'ne başvurduk, bir ihbar dilekçesi verdik. Kutlu Adalı cinayeti konusunda azmettirenlerle ilişkili ve olaya dair tanık olduğunu iddia eden şahsın iddialarının araştırılmasını; ismi verilen ve tanık olduğu iddia edilen bir diğer ismin Türkiye'de göz altına alındığını ve ifadesinin alınması gerektiğini dikkate getirdik. Tüm yeni veriler çerçevesinde faili meçhul kalan cinayet dosyasının yeniden açılmasını/canlandırılmasını talep ettik.

Ayrıca Türkiye ile KKTC arasında var olan Adli İşbirliği anlaşmasının ilgili maddelerini kullanarak bu şahısların Türkiye'de ifadelerinin alınabileceğini, bilgi ve belgelerin talep edilebileceğini ve Türkiye'de kovuşturma açılmasını talep edebileceklerini polise anımsattık ve talep ettik.

Öte yandan Kutlu Adalı cinayeti yanında Polis Genel Müdürlüğü'nün dün yapılan açıklamalarda uluslararası uyuşturucu trafiği konusunda ülkemize dair ortaya konulan iddiaların da araştırılmasını talep ettik.

İnsan hakları ve demokrasi açısından kara bir leke olarak siyasi tarihimizde yer alan bu faili meçhul cinayetin aydınlatılması için Halkın Partisi olarak takipçi olacağız."

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021, 11:30