HP'li Savaş Toksöz'den CTP'ye: 'Bizim de size ihtiyacımız yok ama ülkenin bize ihtiyacı var'

Halkın Partisi (HP) Genel Koordinatörü Savaş Toksöz, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner’in katıldığı bir TV programında, ‘Hükümete gireceksem neden HP’ye ihtiyacım olsun’ sözleri üzerine sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

“Güzel insanlar bizim de size ihtiyacımız yoktur” diyen Toksöz, bunun bir matematik sorusu da olmadığını belirterek, “Ortada sosyolojik bir gerçeklik vardır ve birbirimize sayısal anlamda ihtiyacımız olmasa bile ülkenin bize ihtiyacı vardır” dedi.

Toksöz'ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"CTP Milletvekili Salahi Şahiner 'Hükümet kuracaksak HP’ye neden ihtiyacımız olsun' demiş. Güzel insanlar, bizim de size ihtiyacımız yoktur. Zaten bu bir matematik sorusu da değildir. Ortada sosyolojik bir gerçeklik vardır ve birbirimize sayısal anlamda ihtiyacımız olmasa bile ülkenin bize ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bu ihtiyaç meselesini birbirimize olan ihtiyaç değil de memleketin ihtiyacı nedir şeklinde yorumlarsak daha iyi duyulacak."