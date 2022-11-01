HP, Mehmet Çelebi’yi destekleme kararı aldı

Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanlığı seçiminde bağımsız aday Mehmet Çelebi’yi destekleme kararı aldı.
Özersay, “Sayın Mehmet Çelebi’nin bu seçimi kazanacağına inanıyoruz. Mehmetçik-Büyükkonuk insanının ve ülkemizin yararına olacağına inandığımız için, herkese eşit ve adil hizmet anlayışıyla hareket edeceğini düşündüğümüz için bu seçimde Mehmetçik-Büyükkonuk bağımsız belediye başkan adayı Mehmet Çelebi’ye tam destek vereceğiz ve var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.