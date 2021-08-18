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HP Milletvekili Baybars, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i ziyaret etti
Kıbrıs
18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:55
Genç
Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette ülke gündemindeki konular değerlendirildi.
Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021, 17:08
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