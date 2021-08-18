HP Milletvekili Baybars, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i ziyaret etti

HP Milletvekili Baybars, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i ziyaret etti
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 Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette ülke gündemindeki konular değerlendirildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021, 17:08
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