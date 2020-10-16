HP Milletvekili : ”Pofuduk ayıcık kılığından çıkıp çirkinleştiniz”

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, bu hafta gerçekleşecek seçimle ilgili HP’nin kararını değerlendirdi.

Manavoğlu şöyle dedi:

Serbest bırakıyoruz diyoruz, tarafız deyip birini işaret edip , seçmenimize talimat vermiyoruz ...

Biz zaten talimat almayı sevmediğimiz gibi talimat vermeyi de sevmeyiz...

Kendi adayını desteklememiz için şirinlik yapan pofuduk ayıcık kılığından çıkıp çirkinleşmeye başladınız beklediğiniz desteği bulmayınca...

Bu kararımızla çeşitli sebeplerle dalga geçenlerin ve eleştirenlerin unuttuğu birşey var pazara seçim var ve bu serbest bıraktığımız kitlenin aklında iki alternatif de var...

Bu yüzden yazacağınız ve söyleyeceğiniz yorumları iyi düşünmenizi tavsiye ederim adayların bayrakçıları...