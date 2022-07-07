HP Milletvekili Rogers: “Kıb-Tek adeta bilerek ve isteyerek batırılmaya çalışılıyor”

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, elektrikte yaşanan sıkıntıların sorumlusunun ülkeyi yönetenler olduğunu belirterek, kamu kurumlarının kötü yönetimle halka hizmet veremeyecek duruma getirildiğini, halkın elektrik gibi en temel hizmetten bile mahrum bırakıldığını söyledi.

HP’den verilen bilgiye göre, HP milletvekili Jale Refik Rogers katıldığı programda, “Bu filmi kaçıncıdır görüyoruz. Erhan Arıklı’nın bakanlık döneminden beridir ihale yasası rafa kaldırılarak elektrikte direk alıma gitmek için çeşitli senaryolar yaratıldı ve bu da onlardan bir tanesidir" dedi.

Rogers şöyle devam etti:

"Maliye Bakanı ihaleye çıkmadan direk alıma gidilmesini pandemi ve savaştan dolayı tedarik zincirinde sıkıntılar yaşanmasına bağlamaya çalıştı ancak şimdi ülke günlerce yakıtsız ve elektriksiz kalınca ihaleye çıkılacağı açıklanıyor. Ülkede sanayi, turizm, tarım ve benzeri tüm sektörler etkilendi, cihaza bağlı yaşayan hastalarımızın can güvenliği tehlikeye atıldı. Hükümet ettiğini iddia edenler kendileriyle çelişen açıklamalar yapıyorlar. İki seneye yakın bir zamandır hükümet eden partiler adeta elektrik kurumunu batırmak için ellerinden gelen her şey yapıyorlar. Kıbtek önce Arıklı döneminde gerekli malzeme alınmamasından ve yasalara aykırı şekilde fiyat politikaları yüzünden zarar ettirildi ve hizmet veremez hale getirildi. Bu dönem de ısrarla ihaleye çıkmıyorlar, direk alımla kalitesi şaibeli ve iki kat üç kat fiyatına yakıt alıyorlar. Hem halk sağlığına, hem çevreye, hem de santrallere zarar veriyorlar. Yaşananların hesabı mutlaka sorulmalı, sorumlular mutlaka cezalandırılmalı”

- “Halkımız böylesi bir kötü yönetimi hak etmiyor"

Rogers “İki devletli çözümü savunan bu üç parti iş yönetime geldiğinde bir devlete yakışmayan yönetim sergiliyorlar. Ayrı bir devlet olmanın gereğini yapmaktansa her geçen gün yeni bir krize imza atarak, yerli üretimi bitirmeye çalışarak, kurumları itibarsızlaştırarak ülkeyi geriye götürüyorlar" dedi.

Rogers şöyle devam etti:

"Bir devlet öncelikle kendi ayakları üzerinde duran, kendi kurumlarını çağdaş ülkeler seviyesine taşıyabilecek bir yönetim anlayışına sahip olmalıdır. Bir devlet dünyadan önce iyi bir yönetim sergilediğini kendi vatandaşlarına göstermelidir. Oysa bugün her alanda kötü yönetim örnekleri görüyoruz. Halkımızı kendi ülkesinden soğumuş bir noktaya getirildi, gençlerimiz göçe zorlanıyor, en temel hizmetleri dahi alamıyor. Kötü yönetimin bizi getirdiği son nokta işte bu kapkaranlık noktadır. Bu şekilde yönetilmeyi hak etmiyoruz”

- “Covıd-19 vakalarında bir artış olduğu aşikar”

Jale Rogers, pandemide çok kötü iki yıl geçirildiğini şu anda aşılamanın yaygınlaşması ve yeni varyantlarla hastalık seyrinin hafiflemesi sebebiyle yüzlerin güldüğü bir döneme girildiğini belirtti.

Rogers, "Daha hafif seyrediyor, aşılanmanın da verdiği bir bağışıklık var. Şu anda Omicron’un alt varyantlarıyla mücadele ediyoruz. Omicron BA.2 varyantı sonrasında, şu anda dolaşan varyantların BA.4 ve BA.5 olduğu düşünülüyor. Hızlı bulaşan varyantlar olmasına rağmen, hastalığın ciddiyeti açısından çok farklı bir seyri olmadığını görüyoruz” dedi.

Vaka sayılarının önemli bir olduğunu ama tek gösterge olmadığını söyleyen Rogers şöyle devam etti:

“Vaka sayılarının geçen haftadan bu yana 2 katına arttığı düşünülüyor ve açıklamalara göre test edilmeyen daha fazla vaka olduğu söyleniliyor. Ancak, bununla beraber bakmamız gereken diğer göstergeler var; hastanelerin doluluk oranları ve yoğun bakımın durumu. Şu anda bu verilere baktığımızda hastanede 8 hasta var, yoğun bakımda ise hasta yok. Dünyada bu vaka artış eğiliminin Temmuz ortasına kadar pik yapıp sonra azalacağı düşünülüyor. Dolayısıyla mevcut durum yakından takip edilerek, bu dalganın halk sağlığını tehdit edecek ciddi bir boyuta gelmemesi için tedbir elden bırakılmamalı, rehavete kapılmamalı. Sağlık Bakanlığı’nın ülkemiz açısından bu epidemiyolojik verileri yakından takip etmesi ve ihtiyaç duyulduğunda önlemleri artırması gerekiyor”

Sağlığın amiral gemisi olarak adlandırılan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ameliyathane ve yoğun bakım kapasitesi açısından artık kapasitesini aştığını ve halka hizmet vermekte gecikmeler yaşandığını belirten Jale Refik Rogers “Acil durum hastanesi Covid-dışı hastalıklar için kullanılmaya başlanınca Burhan Nalbantoğlu’nun yükü biraz azaldı ama burayı daha etkin şekilde kullanmak da gerekiyor, Sağlık Bakanlığı’nın bu planlamayı hastalara en etkili şekilde nasıl hizmet verilebileceğini hesaplayarak yapması gerekli. Şu anda acil durum hastanesini tamamen pandemi hastanesi olarak ayırmamız gereken bir durumda değiliz. Kışa girerken farklı bir varyant çıkar ve kapasiteyi zorlar mı bunu bekleyip görmek ve bakanlığın bunun için bir B planı hazırlaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

- “Bağışıklığı düşük kişilerin tedbiri elden bırakmaması önemli”

Covid19’un genel halk açısından riskli bir hastalık olmaktan şu an için çıktığına ama tedbirin de elden bırakılmaması gerektiğine vurgu yapan Rogers “Yaşlılarımız, altta yatan ciddi sağlık sorunları olanlar ve kanser hastaları gibi bağışıklık sistemi baskılanmış olan kişiler maske takarak kendilerini bireysel olarak korumaları bu dönemde önemli. Bu grip için bile geçerlidir. Bu da diğer virüsler gibi korunmamız gereken virüstür” dedi.