HP Parti Meclisi üyesi Burak Güler,partiden ve parti meclis üyeliğinden istifa etti

Halkın Partisi Parti Meclisi üyesi Burak Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partiden ve parti meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

İşte Burak Güler'in paylaşımı:

"Hem ailem hem de kendi adıma yaptığım istişarelerden sonra sebepleri bende saklı kalacak şekilde, bugünden itibaren Halkin Partisi parti meclisi görevimden ve üyeliğinden istifa ettiğimi tüm kamuoyuna bildiririm.

Siyasi hayatıma ilk adımı atmama ve Girne Belediyesi meclis üyesi seçilmemde bana göstermiş oldukları destek ve verdikleri değerden dolayı tüm Halkin Partisi ailesine minnetlerimi sunar; bu kararımın herkese hayırlı olmasını dilerim.

Bugünden itibaren Girne halkının yararına çalışmalarda bulunduğum Girne Belediyesi meclis üyeliğine bağımsız olarak özverili bir şekilde devam edeceğimi beyan ederim."