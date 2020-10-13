HP seçim sonuçlarını değerlendiriyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday Kudret Özersay’ı destekleyen Halkın Partisi’nde (HP) yetkili organlar, seçim sonuçlarını değerlendirmeyi sürdürüyor.

TAK muhabirinin HP Genel Sekreteri Jale Refik Rogers’tan aldığı bilgiye göre, partide dün toplanan MYK’nın ardından parti meclisi ve genişletilmiş MYK toplantıları yapılacak ancak bu toplantılar için henüz net tarih ve saat belirlenmedi. Toplantılarda, partinin ikinci turdaki tavrı da değerlendirilecek.

Öte yandan ikinci tura kalan adaylar bugün HP’yi de ziyaret ediyor. İlk olarak saat 17.00’de UBP’nin adayı Ersin Tatar HP Genel Merkezi’ne gidecek. Bağımsız aday Mustafa Akıncı’nın HP’yi ziyaret saati ise 19.00 olarak açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, 13:40