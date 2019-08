HTKS'den EL-SEN'e destek

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), El-Sen’in başlatmış olduğu mücadeleyi “sonuna kadar haklı bulduğunu ve desteklediğini” açıkladı.

HTKS Başkanı Cem Kapısız yaptığı yazılı açıklamada, içinden geçmekte olunan dönemin Kıbrıslı Türklerin sahip olduğu tüm kurumların, toplumsal yapısının ve tüm değerlerinin tehdit altında olduğu bir dönem olduğunu belirterek, “Toplumumuzun erk sahibi olduğu her alanı, Ankara'daki iktidarın güdümünde bulunan sermaye kuruluşlarına peşkeş çekmek için topyekün bir saldırı başlatılmıştır. Bu çerçevede kurumlarımız bilerek kötü yönetilmekte, yatırımlara izin verilmemekte ve toplumun özelleştirme politikasını benimsemesi için bıktırma stratejisi uygulanmaktadır” dedi.

Halka çağrıda bulunan Kapısız, “şu anda ödenen elektrik faturasının çoğunun alım garantili bir anlaşma ile ceplerdeki paranın özel bir şirkete söz verilmesinin sonucu oluştuğunun unutulmaması gerektiğini” belirtti.

“Nasıl ki özelleştirimesi ile birlikte su fiyatı artmışsa, nasıl özel işletmeler halk sağlığını ve refahını değil sadece kendi karını düşünüyorsa, nasıl ki sermayenin okulları ve hastaneleri bir karabasan gibi toplumsal hizmetlerin üzerine, kazancımızdan daha fazla pay almak için çökmüşse, nasıl özel telefon şirketleri yüksek faturalarla boğazımıza çöküyorsa, özelleştirilen her kurum için de aynısı geçerli olacaktır” diyen Kapısız, El-Sen’in almış olduğu kararın, herkesin geleceğini karanlıktan korumak için olduğunu kaydetti.

Her sermayedarın tek amacının “kar etmek” olduğunu dile getiren Kapısız, “Eğer sabaha kadar enerji kullanamamanız gece arızayı tamir etmekten daha masrafsız olursa, sıcaktan ölmeniz, soğuktan donmanız, hastanedeki hastalarınızı kaybetmeniz bile sermayedarların umurunda olmaz” dedi.

Kapısız açıklamasına şöyle devam etti;

“Bu nedenle varlıklarımıza el koymak isteyen sermaye gruplarına ve onların adamızdaki temsilcisi olan UBP-HP hükümetine dur demenin zamanı gelmiştir.

Bütün bunların ışığında Kıb-Tek için gerekli yarımların hemen yapılması elzemdir. El-Sen’in başlatmış olduğu mücadeleyi sonuna kadar haklı bulduğumuzu ve desteklediğimizi beyan eder, emekçileri selamlarız”