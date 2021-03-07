Hububat ekimi konusunda üreticiler bilgilendirilecek

Hububat ekimi konusunda üreticiler bilgilendirilecek
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarım Master Planı doğrultusunda, kendi kendine yeten bir ülke hedefiyle yüksek miktarda ithalatı yapılan fakat ülkemizde yetiştirilebilme imkânı olan Kuru Börülce, Kuru Fasulye, Soya Fasulyesi, Susam, Nohut, Mercimek, Kuru Bakla gibi ürünleri Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) üzerinden fiyat destekli alım garantisi ile destekleme kararı aldı.

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Bu bağlamda, aşağıdaki program çerçevesinde belirtilen zaman ve yerlerde konu hakkında üreticilere bilgilendirme yapılacağı duyuruldu.

Bilgilendirmenin, açık alanda, sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınarak yapılacağı, ve tüm üreticilerin davetli olduğu vurgulandı.

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