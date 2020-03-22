Hüdaverdi: "Tam sokağa çıkma yasağı getirilmediği takdir de; salgının altından kalkamayacağız"

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde görev yapan Dahiliye Uzman Hekimi Özcan Hüdaverdi, sokağa çıkma yasağının kısmi olarak değil tam anlamıyla uygulanması gerektiğini sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.Hüdaverdi; "krizi önlemeye karşı yapmış olduğunuz çalışmaları beğenmiyor değiliz sadece eksik buluyoruz" diyerek eleştiride bulundu.

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde görev yapan Dahiliye Uzman Hekimi Özcan Hüdaverdi'nin sosyal medyada ki ilk paylaşımı;

1- Sokağa çıkma yasağı tam anlamda uygunlansın ve sağlık, sivil savunma, asker, kaymakamlık, belediyeler .. vb...her bölgede çağrı merkezi oluşturup gerekli hizmeti sağlaması.

2- 100 bin adet hızlı kitin ivedikle getirilip acilen riskli veya şüpheli kişilere yapılması ve gerekli tedaviye başlanması.

3- 14 gün sıkı denetimli sokağa çıkma yasağı alınan sınır tedbirleri ile ilan edilirse, covid-19 kontrol altına alabiliriz.

4- 1 hafta önce alınması gereken katı tedbirleri orta düzeyde alıyoruz ve yaşanacak can kaybı ve ekonomik krizi atlatamayacağız!

Sosyal medyada ki ikinci paylaşımı;

Krizi önlemeye karşı yapmış olduğunuz çalışmaları beğenmiyor değiliz sadece eksik buluyoruz ,

100 bin test kiti gelsin!!!

Ve

14 gün tam sokağa çıkma yasağı getirilmediği takdir de;

Pandemik salgının altından kalkamayacağız!!

Şu an virusun kimler aracılığı ile nasıl kime yayıldığını kimse bilemez ve semptomlar ortaya çıkmadan bulaşan insanlar da şu an saçıyor.

At gözlüğü takan kişilere gelsin bu yazı;

Toplumun %60 enfekte olursa ve şu an 800 bin nüfusda 48 bin kişi enfekte olacak ,

bunun % 6 sı ağır seyredip yoğun bakım ünitesi gerekirse, 2800 kişi yaşam destek ünitesine ihtiyaç duyacak!!!( nufusun yarısını düşünen varsa böl ikiye )

Gazetelerde ölüm sayfalarını takip edemeyceyik!

Hastanelerimizin alt yapısı ortada ve böyle bir pandemik salgını kesinlikle karşılayamayız!!

Hastane kapasitesini biliyoruz, ya morgların kapasitesi???

Günde onlarca yüzlerce ölüm olursa kim bunu kaldırabilir???

Ben felaket dellalcısı deilim, ben doktorum ve gelecek olan felaketi yazıyorum.

Kronik hastalığı olan herkes ölebilir!

Tüm yaşlılarımız ölebilir!

İnşallah gençlerimizi çok etkilemez!

Allahım bize o günleri gösterme Yarabbim!

Gelişmiş avrupa hastaneleri bile bu yükü kaldıramadı!!!

Dr Özcan Hüdaverdi