YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da söz alarak Dome Hotel konusunda sona gelindiğini ifade etti.

Başbakan’ın Dome Hotel konusunda ara yol bularak Vakıflar İdaresi’ne öneri sunduğunu, onların da bunu oy birliğiyle kabul ederek karşıya ilettiğini söyleyen Arıklı, bu önerinin kabul edilip edilmediğini bilmediğini kaydetti.

“Sayın Başbakan bana göre vicdanının ve hukuk bilgisinin aksine bir görüş ileri sürdü” iddiasında bulunan Arıklı, “Normalde ihaleye çıkılması gerektiğini o da gayet iyi biliyor ama partisinin içinden gelen seslere kulak vermek zorunda kaldı. Ayrıca tetikçi gazete ve gazetecilerin baskısına maruz kaldı ve kabul edilebilecek bir öneri sundu” dedi.

İhaleye çıkılmasına gerek olmasa Başbakan Tufan Erhürman’ın sunduğu önerinin kabul edilebilir halde olduğunu dile getiren Arıklı, şöyle devam etti:

“Hukuk çiğneniyor. İmzalayanlar da hukuku çiğniyor. Bana göre Sayın Başbakan da hukuku çiğniyor çünkü Kamu İhale Yasası, Vakıflar İdaresi’ni de kapsıyor. Vakıflar bu yasaya tabidir ve Dome Hotel gibi devasa kuruluşlar sözkonusu olduğunda ihaleye çıkmak zorundadır. Son sözü hukuk söyleyecek. YDP olarak biz bunu mahkemeye götüreceğiz. Yapılan uygulama hukuki mi, değil mi hep birlikte anlayacağız.”

Arıklı, Başbakan Erhürman’a geçen on yılın kayıplarını nasıl karşılamayı düşündüklerini de sorarak, “İş size düşüyor. Siz şeffaf olmak durumundasınız. Ben Meclis kürsüsünden özellikle bu konuda size güvendiğimi söylemiştim. Güvenmeye devam etmek istiyorum” dedi.

“Dome Hotel konusunda hükümet ortakları sınıfta kalmıştır” diyen Arıklı, “Dome Hotel konusunda bu kadar özelleştirmeye karşı çıkan CTP’nin Mehmetçik Belediyesi’nin o restoranı ve plajı özelleştirmesi konusunda ses çıkarmamasını anlamakta güçlük çekiyorum” şeklinde devam etti.

Arıklı “özelleştirmeden yana mısınız karşı mısınız” diye sordu