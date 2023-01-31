Hukuk Komitesi Hafız Hüseyin Şiraz (Hacer) Vakfı’na İlişkin Karar Tasarısı”nı onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Hafız Hüseyin Şiraz (Hacer) Vakfı’na Ait Lapta Hudutları Dahilinde X1(14E1,Parsel NO:296, 276 Ve 523.9 Tapu Referanslı Takriben 20 Dönüm 1 Evlek Alanındaki Emlakın M.Ş.18840 Numaralı Kıyamgözüm Yatırım Şti. Ltd.’e 49 Yıllığına Kiralanabilmesi için Vakfın Mütevellisi Gönül Kazmacı’ya Yetki Verilmesine İlişkin Karar Tasarısı”nı oybirliği ile onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Hafız Hüseyin Şiraz (Hacer) Vakfı’na Ait Lapta Hudutları Dahilinde X1(14E1,Parsel NO:296, 276 Ve 523.9 Tapu Referanslı Takriben 20 Dönüm 1 Evlek Alanındaki Emlakın M.Ş.18840 Numaralı Kıyamgözüm Yatırım Şti Ltd.’e 49 Yıllığına Kiralanabilmesi için Vakfın Mütevellisi Gönül Kazmacı’ya Yetki Verilmesine İlişkin Karar Tasarısı (G.K.T.NO:3/2/2022)”nı görüştü.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi karar tasarısını görüşüp, oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan komite toplantısına Komite Üyesi UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ve UBP Milletvekili Fırtına Karanfil katıldı.