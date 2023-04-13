Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi Kişisel Verileri Koruma Kurulu adaylarını değerlendirdi

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 10.00’da toplanan komite, ilk olarak “Kişisel Verileri Koruma Kurulu” üyeliği adaylarını değerlendirip, yasada aranan niteliklere haiz olduğunu onaylayarak Meclis Genel Kurulu'na sevk etti.

Komite daha sonra gündemi gereği UBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil’in sunduğu “Dernekler (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele aldı ve madde madde görüşmesini tamamladı. Yasa önerisinin ivediliği olmadığından bütünü üzerindeki oylama bir sonraki toplantıda yapılacak.

Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, Merkez Kaymakamı Hüseyin Gültekin ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden Avukat Hüsnü Tokatlıoğlu toplantıya davetli olarak katılarak komiteye görüşlerini aktardı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında yapılan toplantıya Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, komite üyeleri UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.