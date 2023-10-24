Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi” yasa önerisini görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Saat 09.00’da toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan, “Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-EDİ) Yasa Önerisini (UBP ve CTP Grubuna bağlı bazı milletvekilleri) görüştü.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi “Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-EDİ) Yasa Önerisi”nin, madde madde oylanmasına devam etti. Komite, yasa önerisi üzerindeki çalışmalarına gelecek toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık ve Personel Dairesi’den yetkililer ve Girne Amerikan Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Arif Sarı katılarak görüşlerini aktardı.

UBP Milletvekili Öztürk başkanlığında toplanan Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.