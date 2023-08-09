Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısı’nı görüşmeye başladı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugünkü toplantısında Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine başladı.
Komite toplantısına, Başkan UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, CTP Milletvekili Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı yanında CTP Milletvekili Sami Özuslu ve UBP Milletvekili Hasan Küçük de katıldı.