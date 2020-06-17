Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugünkü toplantısında dört farklı tasarı veya öneriyi ele aldı. Anayasa değişikliği ve hak düşümü ve zaman aşımı sürelerinin durdurulmasıyla ilgili önerileri oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’a sevk eden komite, gündemindeki diğer maddeleri görüşmeyi sonraki toplantısında sürdürecek.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında, bugün 09.30’da toplanan komite gündeminde bulunan, “Anayasa Değişikliğine İlişkin Halkoylaması (Geçici ve Özel Kurallar) Yasa Önerisi”, “Hak Düşümü ve Zamanaşımı Sürelerinin Durdurulması (Geçici ve Özel Kurallar) Yasa Önerisi (Öneri Sahipleri: UBP ve HP Grubuna Bağlı Milletvekilleri ve CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy)”, “Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi” ve “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu tarafından hazırlanan “Anayasa Değişikliğine İlişkin Halkoylaması (Geçici ve Özel Kurallar) Yasa Önerisi”, 11 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle aynı günde, Anayasa değişikliği için halkoylaması yapılabilmesini düzenliyor.

Komite toplantısına, “Anayasa Değişikliğine İlişkin Halkoylaması (Geçici ve Özel Kurallar) Yasa Önerisi” ile ilgili davetli olarak katılan, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Başsavcı Yardımcısı Muavini İlter Koyuncuoğlu ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı konuyla ilgili görüş ve önerilerini sundular.

Komite, daha sonra “Hak Düşümü ve Zamanaşımı Sürelerinin Durdurulması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi”ni görüştü ve oy birliğiyle onayladı.

UBP ve HP’li milletvekilleri ve CTP Milletvekili Asım Akansoy tarafından hazırlanıp sunulan yasa önerisi Covid-19 salgını sebebiyle ülkedeki kamusal ve ekonomik faaliyetlerin tamamen veya büyük oranda durdurulduğu dönemde yasal mevzuattan kaynaklanan hak düşümü ve zamanaşımı sürelerinin askıya alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacını taşıyor.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi daha sonra “Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin genel görüşmesini yaptı.

Komite, çevre suçlarıyla ilgili cezalarda artış öngören yasa önerisi ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

Komite toplantısına “Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi” ile ilgili olarak davet edilen, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Osman Bora Çağakan ve Tolga Baki de katılarak komiteye görüşlerini sundu.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, son olarak “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesini gerçekleştirdi ve komite toplantısına davetli olarak katılan konukları dinledi. Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.