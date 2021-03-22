Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Yüksek Adliye Kurulu Üyesi Seçimi ile “Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasını Tadil Etmek Üzere KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında (Onay) Yasa Tasarısı”nı onaylayarak, Genel Kurul’a sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün saat 10.00’da Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk Başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, ilk olarak gündeminde bulunan Yüksek Adliye Kurulu Üyesi Seçimi’ni görüştü ve adayların içtüzükte ve yasada aranan niteliklere sahip olduklarını oy birliği ile onaylayarak; seçim yapılmak üzere Genel Kurul’a sevk etti.

Açıklamada, komitenin ardından “Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasını Tadil Etmek Üzere KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında (Onay) Yasa Tasarısı”nı görüştüğü ve söz konusu Yasa Tasarısı’nı oybirliği ile onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk ettiği de belirtildi.



“Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasını Tadil Etmek Üzere KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında (Onay) Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesinin de hatırlatıldığı açıklamada şöyle denildi: “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 19 Eylül 2002 tarihinde Ankara’da imzalanmış olan Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasının 13. ve 14. Maddelerinin tadil edilmesi hususunda mutabık kalmıştır.”UBP Milletvekili Yasemi Öztürk Başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekilleri Ayşegül Baybars, Tolga Atakan ve UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu katıldı.Komite toplantısında, “Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasını Tadil Etmek Üzere KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında (Onay) Yasa Tasarısı” ile ilgili olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Suna Avcı ve Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi de davetli olarak yer aldı.