Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında bugün saat 12.00’de toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi, ilk olarak gündeminde bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulmasına İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve Yasa Tasarısı’nı oyçokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

Komite daha sonra “KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolu (Onay) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve Yasa Tasarısı’nı oybirliğiyle onayladı ve Genel Kurul’a sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma ile Kara Yolları Dairesi’nden yetkililer katılarak söz konusu protokollerle ilgili komiteye bazı teknik bilgiler verdiler.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.