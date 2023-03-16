Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı. Toplantıda, iki yasa tasarısı ele alındı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite ilk olarak, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti.

Komitede ardından “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ele alınarak, genel görüşmesine devam edildi.

Komite, söz konusu her iki yasa tasarısı üzerindeki görüşmelerine sonraki toplantılarında devam edecek.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan toplantıya, CTP Milletvekili, Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite üyesi UBP milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Toplantıda ayrıca, CTP milletvekilleri Filiz Besim, Sıla Usar İncirli ve Ceyhun Birinci de yer aldı.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Tıp-İş, Trafik Dairesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve KKTC Kiralık Araba İşletmecileri Birliği’nden temsilciler katılarak, görüşlerini paylaştı.