Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında, saat 10.00’da toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre komite, ‘’Vakıflar İdaresine ait, Lefkoşa/Ortaköy Hudutları Dahilinde Bulunan Takriben 89 Dönüm 3 evlek 3500 a² alanındaki emlaka yapılan yatırıma ilaveten Kıbrıs Modern Sanat Müzesinde Yapılması için 49 Yıllığına NEU Ltd’ye Kiralanmasına İlişkin Karar Tasarısı’’ hakkındaki görüşmeyi bir sonraki toplantıda ele alacak.

Komite daha sonra gündeminde yer alan, “Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi (Öneri Sahipleri UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ve UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk) görüştü. Yasa önerisinin ikinci görüşmesinde maddeler oy çokluğu ile kabul edildi. Önerinin ivediliği bulunmadığından üçüncü görüşmesi bir sonraki toplantıda gerçekleşecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği’nden yetkililer katıldı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.