Hükümet, döviz artışından kaynaklı ekonomik olumsuzluklara karşı komite kurulması kararı aldı

Bakanlar Kurulu, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında döviz artışından kaynaklı ekonomide yaşanacak olası olumsuzlukları değerlendirmek üzere yaptığı olağanüstü toplantıda, bakanlıklardan oluşacak bir komite kurulması konusunda prensip kararı aldı.
Bu çerçevede Bakanlar Kurulu tarafından oluşturulan komitenin yarın saat 12.00'de Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplanarak döviz artışından kaynaklı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınması gereken radikal tedbirleri değerlendireceği açıklandı.
Açıklamada, yarınki toplantı sonrasında gerekli açıklamanın yapılacağı da belirtildi.