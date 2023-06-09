Hükümet, döviz artışından kaynaklı ekonomik olumsuzluklara karşı komite kurulması kararı aldı

Hükümet, döviz artışından kaynaklı ekonomik olumsuzluklara karşı komite kurulması kararı aldı
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Bakanlar Kurulu, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında döviz artışından kaynaklı ekonomide yaşanacak olası olumsuzlukları değerlendirmek üzere yaptığı olağanüstü toplantıda, bakanlıklardan oluşacak bir komite kurulması konusunda prensip kararı aldı.

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Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu’nun bugünkü olağanüstü toplantısında, döviz artışından kaynaklı ekonomide yaşanacak olumsuzlukların önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacı ile ilgili bakanlıklardan oluşacak bir komite kurulması konusunda prensip kararı alındı.

Bu çerçevede Bakanlar Kurulu tarafından oluşturulan komitenin yarın saat 12.00'de Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplanarak döviz artışından kaynaklı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınması gereken radikal tedbirleri değerlendireceği açıklandı.

Açıklamada, yarınki toplantı sonrasında gerekli açıklamanın yapılacağı da belirtildi.

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