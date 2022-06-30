Hükümet ekonomik destek paketini açıkladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti ekonomik destek paketini açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan Ünal Üstel, Başbakanlık önündeki eyleme işaret ederek, mağdur olan kişilerin maaşlarının tamamının bugün ödeneceğini açıkladı.

Halkın kısmen de olsa rahatlaması için ekonomik paket hazırladıklarını ifade eden Başbakan Üstel, “Büyük bir rahatlama getirmese bile inanırım ki insanımız derin bir nefes almış olacak” dedi.

-İşletmelere yönelik 100 Milyon TL’lik kaynak

İşletmelere yönelik hazırlanan kredi paketi için 100 milyon Türk Lirası büyüklüğünde bir kaynak ayrıldığını açıklayan Üstel, “Vergi yükümlüsü gerçek ve tüzel kişilerin yararlanabileceği bu kredi kapsamında her işletme azami 150.000.- TL’ye kadar kredi kullanabilecek ve Kredi Garanti Fonu tarafından her krediye yüzde 80 oranında garanti sağlanacaktır” dedi.

Kredilerin vadesi ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere 42 ay olarak belirlendiğini ifade eden Üstel, kredilerde faiz dışında komisyon, benzeri masraf ve pul vergisi alınmayacağını söyledi.

-Kadın girişimcilere ve genç girişimcilere yönelik 20 Milyon TL’lik kredi

İkinci kredinin, 20 Milyon Türk Lirası büyüklüğünde kayıtlı işyeri bulunan ve/veya ilk kez işyeri kuracak olan kadın girişimcilere ve genç girişimcilere yönelik kredi paketi olduğunu açıklayan Üstel, bu kredilerin vadesi ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere 42 ay olarak belirlendiğini belirtti.

-Tarım ve Hayvancılık Sektörüne yönelik 20 Milyon TL’lik kredi

Üçüncü kredinin 20 Milyon TL’lik Tarım ve Hayvancılık Sektörüne Yönelik Şebeke Harici Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sistemi Kurulması Kredisi olduğunu ifade eden Üstel, bu kredilerin vadesinin de ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere 42 ay olarak belirlendiğini kaydetti.

-İhracatçılara yönelik 60 Milyon TL’lik kredi

Dördüncü kredinin KKTC’de faaliyet gösteren ihracatçılara yönelik 60 milyon TL’lik Türk Eximbank Kredi Paketi olduğunu açıklayan Başbakan Üstel, ülkede Türkiye Halk Bankası tarafından kullandırılan ve ihtiyacı olan tüm işletmelerin başvurabileceği esnaf işletme kredisi, işyeri edindirme kredisi, ticari taşıt edindirme kredisi, kadın girişimci kredisi ve genç girişimci kredisinin detaylarını paylaştı.

-Sosyal yardım maaşı alanlara 2 bin TL, engelli maaşı alanlara bin TL bayramlık

Üstel, sosyal yardım maaşı ve cemile yardımı alanlara 2 bin TL, engelli maaşı alanlara bin TL olmak üzere bayramlık katkı verileceğini de duyurdu.

Üstel, elektrik tarifelerinde yılsonuna kadar fiyat artışı yapılması halinde, engelli maaşı ve sosyal yardım maaşı alan vatandaşlara bu artışın uygulanmayacağını, 2022 yılı sonuna kadar devlet tarafından karşılanacağını söyledi.