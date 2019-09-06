Hükümet EL-SEN’le yeniden görüşecek

Hükümet ve El-Sen Yönetimi KIB-Tek’teki sorunlar için dün bir araya geldi.Yapıcı geçtiği açıklanan toplantıyla ilgili taraflar karar üretmek üzere bu sabah yeniden görüşecek.

Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç ve yönetim kurulu üyeleriyle dün Başbakanlık’ta toplantı yaptı.

Taraflar, bu sabah saat 10.00’da, KIB-TEK’teki sorunların çözümü için karar üretmek üzere yeniden bir araya gelecek.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, dünkü toplantıda pek çok konunun yapıcı bir şekilde ele alındığı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2019, 10:02