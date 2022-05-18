Hükümet güven oyu aldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) oluşan koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün “Bakanlar Kurulu için güven oylaması” gündemiyle olağanüstü toplandı.

Hükümetin güven oylamasına 49 vekil katıldı. Oylama açık yapıldı, her milletvekili ismi okunduktan sonra “kabul” veya “ret” diyerek oy doğrultusunu belirtti.

Ret oyu veren CTP'li ve HP'li milletvekilleri, salonunu terk etti. Yoklama çizelgesinde ismi okunduğunda İzinli olduğu belirtilen HP milletvekili Ayşegül Baybars toplantıya katılmadı.

Bazı CTP'li vekiller oyunu kullanırken "Kukla hükümete ret", "İrade gaspına ret", "Müdahaleyle kurulan hükümete ret" "Uzakdoğudan ret" gibi ifadeler kullandı.

OYLAMADA 29 KABUL, 20 RET OYU KULLANILDI

Oylamanın tamamlanmasının ardından sonucu Meclis Başkanı Zorlu Töre açıkladı ve 29 kabul, 20 ret ve 1 katılmayanla UBP-DP-YDP koalisyonunun güvenoyu aldığını duyurdu; yeni hükümetin hayırlı olmasını diledi.

ÜSTEL: “ATEŞTEN GÖMLEK GİYDİK”

Daha sonra Başbakan Ünal Üstel, kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yaptı, hükümetin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Ülkenin zor günlerden geçtiğini belirten Üstel, bu günlerin üstesinden ancak dayanışma ile gelinebileceğini vurguladı.

Üstel, “Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, istişare ederek aşacağız. Geldiğimiz nokta bu. Biz ateşten gömleği giydik, ülkemiz için, devletimiz için bu çalışmaları yapacağız. Ben inanıyorum ki milletvekili ve bakan arkadaşlarımızla bu zor günleri birbirimizi severek, birlik, beraberlik içinde aşacağız. Bütün bunları yaparken de Anavatan Türkiye’yle iş birliği içinde bu zor günleri geride bırakacağız” dedi.

GELECEK BİRLEŞİM 24 MAYIS SALI

Öte yandan Danışma Kurulu kararı uyarınca Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun 23 Mayıstaki birleşimini ertelendi. Birleşim 24 Mayıs Salı günü yapılacak.