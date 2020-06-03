CTP Milletvekili Armağan Candan,Kıbrıs’ın güneyi ile kuzeyi arasındaki geçişlerin kademeli olarak başlaması konusunu sosyal medya hesabı üzerinde değerlendirmede bulundu.

Candan,hükümeti eleştirerek,hükümetin diğer konulara ilgisiz ve ciddiyetsiz kaldığını söyleyerek, Kıbrıs’ın güneyi ile kuzeyi arasındaki geçişler konusunda da ciddiyetsiz tavrını dile getirdi.

Candan, “Mesele gerçekten sağlık mı yoksa başka mı?” diye işte şu şekilde sordu;

GÜNEYLE GEÇİŞLERİN KADEMELİ OLARAK BAŞLAMASI

Bu hükümet hangi konuyu ciddiyetle ele aldı ki bunu da alacaktı. Önce sağlık/bilimin arkasına saklandılar ama güneyle kapıların kademeli olarak açılma koşullarına ilişkin gerekli hazırlıkları yapmadılar. Bir aydır bu yönde, öncelikle çalışanlar, eğitim görenler ve sağlık nedenleri ile geçecekleri kapsayacak şekilde meclis kürsüsünden uyarmamıza rağmen olayı yetki tartışmasına indirgeyerek bu konuya gözlerini kapadılar. Onca uyarıdan sonra nihayet iki toplumlu sağlık komitesi anlamlı bir toplantı gerçekleştirdi de kademeli geçişlere kapıyı araladı. Ama bu toplantıya da bizim tarafın iyi hazırlanmadığı, düzgün bir epidemiyolojik çalışma sunamadığına ilişkin açıklamalar geliyor. Şimdi gerçek niyetlerini göreceğiz. Mesele gerçekten sağlık mı yoksa başka mı?

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2020, 18:00