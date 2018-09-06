HÜKÜMET İLE EYLEMDEKİ HAYVAN ÜRETİCİLERİ GÖRÜŞÜYOR

Hükümet ile eylemdeki hayvan üreticileri Başbakanlık’ta bir araya geldi.

Arpa fiyatlarının düşürülmesi ve süt fiyatlarının yeniden düzenlenmesi talebiyle dün Lefkoşa’da araçlı eylem başlatan Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği’nin eylemi sürerken Başbakan Tufan Erhürman, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve birliği temsilen bir heyet toplantı yapıyor.

Hükümetle birlik temsilcilerinin görüşmesi saat 16.00 sıralarında başladı.

Üreticilerin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemi ise devam ediyor.