Hükümet ile Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu arasında protokol imzalandı...

Hükümetle, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu arasında bugün protokol imzalandı.

Protokol kapsamında hükümet, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından yaraların sarılması amacıyla kurulan Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na destek verecek.

Bu çerçevede, Başbakanlık altında toplanan bağışlarla, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu tarafından toplanan bağışlar birleştirilecek, Türkiye’de depremden etkilenenlere yönelik bin konteyner evden oluşacak bir köy kurulacak.

Başbakan Ünal Üstel tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarafından belirlenecek bölgede inşa edilecek köye Kıbrıs Türk Şampiyon Melekleri Köyü isminin verilmesi önerildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı törende protokole, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mehmet Ali Ardıç imza koydu.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türklerin mücadelesi ve davasının devam ettiğini söyleyerek 11 Şubat Limasol direnişine değindi.

Güney Kıbrıs’ta başkanlığa seçilen Nikos Hristodulidis ile bugün yaptığı telefon görüşmesine değinen Tatar, Hristodulidis'e Türkiye’nin garantörlüğünün, egemenliğin kırmızı çizgileri olduğunu, kırmızı çizgilerden taviz vermeyeceklerini aktardığını, Hristodulidis’in de taziyelerini ilettiğini belirtti.

Tatar, Türkiye’de asrın felaketi olan depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, “Onların acısı bizim acımızdır” dedi.

Enkaz kaldırma çalışmalarına katılan herkese teşekkür eden Tatar, Kıbrıslı Türklerin bölgede kurum ve kuruluşlarıyla önemli bir sınav verdiğini kaydetti.

Tatar, her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olduklarını bu çalışmanın da başarıya ulaşacağını, hayırlara vesile olacağını söyledi.

Yapılacak köyün isminin Kıbrıs Türk Şampiyon Melekleri Köyü olmasının acılara bir nebze de olsa merhem olacağını dile getiren Tatar, “Meleklerin adının yaşatılması dileğimdir” dedi.

Tatar, platformun siyasetin dışında halkın desteğiyle ortaya çıktığını söyleyerek, başarılar diledi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, halka, sivil toplum örgütlerine, kurum ve kuruluşlara gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti.

Türkiye’de yaşanan depremde yaşamlarını yitirenlere rahmet ve yararlılara acil şifalar dileyen Üstel, “Acımız büyüktür, yastayız” dedi.

Üstel, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kardeş ülkeler olduğunu söyleyerek, “Tarihimiz, sevinçlerimiz, acılarımız, yaslarımız birdir” diye konuştu.

Kardeşlik hukuku göstergesi olarak yaraları sarmak amacıyla sivil toplum örgütlerinin “Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu”nu kurduklarını dile getiren Üstel, başbakanlık ve hükümetin bu platformun ortak paydaşı olduğunu kaydetti.

Başbakanlık ve hükümetin platforma tam destek verdiğini söyleyen Üstel, bunu protokolle kayıt altına aldıklarını belirtti.

“Bu acı dönemi dayanışma göstererek aşabiliriz” diyen Üstel, yardım kampanyalarından toplanacak katkıyı bu ortak amaç için kullanacaklarını, evlerini yitirmiş aileleri yuvaya kavuşturmak istediklerini ifade etti.

Üstel, evlerini yitirip aileleri ile sokakta kalmış çocukların yuvaya kavuşması için bin prefabrik konuttan oluşacak bir köy yapacaklarını, beş bine yakın insanın sıcak yuvaya kavuşacağını söyledi.

“Çocuklar sokakta kalmasın istiyoruz. Biz bu acıyı yaşadık evlatlarımızı yitirdik. Başkaları bu acıları yaşamasın” diyen Üstel, inşa edilecek köyün adının Kıbrıs Türk Şampiyon Melekleri Köyü olması önerisinde bulundu.

Üstel, tüm halkı bağış yapmaya çağırdı.

-Kamacıoğlu

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, sivil toplum örgütleri olarak bir araya gelip asrın felaketi olarak nitelendirilen Türkiye’deki depremden etkilenenlere yardım edebilmek için Kıbrıs Türk köyü fikri üzerinde çalışmaya başladıklarını belirtti.

Kamacıoğlu, Başbakanlık ve platform altında yapılacak bağışların birleştirilmesiyle belirlenecek bölgede konteyner evler yapılacağını söyledi.

Tüm halka ve sivil toplum örgütlerine bağış çağrısı yapan Kamacıoğlu, kendi imkanlarıyla yola çıktıkları bu projenin başarıya ulaşacağına inanç belirtti.