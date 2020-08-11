Hükümet ile Müteahhitler uzlaştı

Hükümet ile İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin uzlaştığı ve Müteahhitler Birliği’nin bir takım taleplerle bir süredir sürdürdüğü eylemine son verdiği açıklandı.

Başbakan Ersin Tatar ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Başbakanlık’ta bir araya geldi ve anlaştıklarını açıkladı.

GÜRCAFER: “ŞU ANDA İSTEDİĞİMİZ NOKTAYA GELDİK”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Gürcafer, saat 16,30’da gerçekleştirilen görüşmede basına yaptığı açıklamada, müteahhitlerin sorunların aşılması için geçen haftadan bu yana mücadele verdiklerini kaydetti ve “Şu anda istediğimiz noktaya geldik” dedi.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner tarafından hazırlanan İmar Planıyla ilgili önerinin İçişleri Bakanlığı aracılığıyla Belediyelere ulaştırıldığını belirten Gürcafer, neticede herkesin, özellikle bölge halkı ve belediyelerin kabulleneceği, rahatsızlıkların ortadan kaldırılacağı bir planın yürürlüğe girmesi için çalışmaların süreceğini, bir ay içerisinde yayınlanma sürecine girilmesi konusunda mutabakata vardıklarını anlattı.

Gürcafer, Kamu İhale Yasası Yapım İşleri Tüzüğü, müteahhitlerin ödemeleri, yaklaşık 15 yıldır sıkıntısını çektikleri enflasyona ve paranın değer kaybetmesine karşı uygulanan fiyat farkı uygulaması konularında önemli adımlar atıldığını belirtti.

Gürcafer avans uygulamasının netleşmesi gibi hususlarda mutabakata vardıklarını, askeri bölgeler tüzüğüyle ilgili bir çalışmanın da İçişleri Bakanlığı’nda devam ettiğini anlattı.

TATAR: “PİYASANIN GELMESİ GEREKEN NOKTAYA EN KISA ZAMANDA GELECEĞİNE İNANIYORUM”

Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, temennilerinin KKTC’de adil kalıcı, sürdürülebilir, bir takım ekonomik gerekçelere bağlı olayların netleşmesi ve ortaya çıkması olduğunu kaydetti.

Yıllardan beri müteahhitlerin bir takım beklentilerinin yerine getirilemediğini ve bazı müteahhitlerin sıkıntılar yaşadığını dile getiren Tatar, “Teklif veriliyor ve teklif sonrasında bir devalüasyon ya da aşırı bir fiyat artışı durumunda mağdur olan müteahhit oluyor” diye konuştu.

Tatar, fiyat farklı uygulamalarının doğru bir şekilde düzenlenebilmesi için yapım işleri tüzüğünde bir değişikliğe gidileceğini, avans ödemelerinde devletten alabileceklerini temlik edebilmelerinin piyasaya bir rahatlatıcı unsur olacağını belirtti.

İmar Planı konusunda pandemiden dolayı bir takım gecikmeler olduğunu dile getiren Tatar, UBP kanadının plan önerilerini İçişleri Bakanı’na sunduklarını, bunların ilgili makamlara iletildiğini ve “Şu anda bunların gözden geçirilmesi, halkın ve kamuoyunun kabul edeceği vicdanlarda daha fazla kabul görecek bir planın derhal uygulamaya geçmesi için bizler de bunu takip edeceğiz” şeklinde konuştu.

Tatar, pandemi döneminde ekonomik olarak yaşanan sıkıntıların aşılabilmesi si için Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele Bölgesinde yeni projelerin ortaya çıkmasının en büyük temennileri olduğunu da kaydetti.

Bunların yaşanmasıyla piyasanın gelmesi gereken noktaya en kısa zamanda geleceğine inandığını da dile getiren Başbakan Tatar, “Potansiyelleri değerlendirmek ve sizlerin önünüzü açmak bizlerin en büyük görevidir” dedi.